https://news.day.az/world/1526530.html В США начали зачищать лагеря беженцев на границе с Мексикой - ВИДЕО
В США начали зачищать лагеря беженцев на границе с Мексикой - ВИДЕО
В техасском городе Эль-Пасо на границе с Мексикой начали зачищать лагеря беженцев. Их отлавливают на улицах сотнями и депортируют обратно на родину. Делать это пока еще позволяет введенный при Трампе "Раздел 42", согласно которому нелегалов можно выдворять по ускоренной процедуре, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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