В США начали зачищать лагеря беженцев на границе с Мексикой

Власти Эль-Пасо воспользовались этой радикальной мерой после того, как город захлестнула волна криминала. Местные жители уже боятся выходить из дома, поскольку улицы заполонили толпы беженцев. Они оккупировали все автостоянки и даже требуют плату с желающих там припарковаться. Помимо этого, приезжих ловят на кражах и торговле наркотиками.

В полиции уже не справляются с ситуацией. А власти США продолжают закрывать глаза на происходящее. Демократы во главе с Джо Байденом как один твердят, что "граница в безопасности" и предлагают просто разрешить въезд в США всем желающим. Эти инициативы в Конгрессе блокируют республиканцы, понимая, что более гуманный подход к переселенцам приведет к катастрофе.