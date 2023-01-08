В США начали зачищать лагеря беженцев на границе с Мексикой
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В техасском городе Эль-Пасо на границе с Мексикой начали зачищать лагеря беженцев. Их отлавливают на улицах сотнями и депортируют обратно на родину. Делать это пока еще позволяет введенный при Трампе "Раздел 42", согласно которому нелегалов можно выдворять по ускоренной процедуре, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Власти Эль-Пасо воспользовались этой радикальной мерой после того, как город захлестнула волна криминала. Местные жители уже боятся выходить из дома, поскольку улицы заполонили толпы беженцев. Они оккупировали все автостоянки и даже требуют плату с желающих там припарковаться. Помимо этого, приезжих ловят на кражах и торговле наркотиками.

В полиции уже не справляются с ситуацией. А власти США продолжают закрывать глаза на происходящее. Демократы во главе с Джо Байденом как один твердят, что "граница в безопасности" и предлагают просто разрешить въезд в США всем желающим. Эти инициативы в Конгрессе блокируют республиканцы, понимая, что более гуманный подход к переселенцам приведет к катастрофе.