Финны запасаются дровами

Граждане Финляндии запасаются дровами для отопления домов, опасаясь отключений электроэнергии из-за фактического прекращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на специалиста по энергетической и климатической политике при министерстве экономики страны Рику Хуттунена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предвидя опасность встретить суровую зиму неподготовленными, финны с лета запасались факелами, тепловыми насосами, таймерами, солнечными батареями и, конечно же, дровами", - заявил он.

По словам Хуттунена, ранее Финляндия получала треть необходимой электроэнергии из России, но на данный момент поставки приблизились к нулю. Кроме того, энергетический кризис в республике приумножают трудности с атомной электростанцией (АЭС) "Олкилуото-3", которая будет введена в коммерческую эксплуатацию не раньше марта следующего года.