https://news.day.az/world/1526545.html Крупное ДТП в Сенегале: 38 погибших, более 100 раненых - ВИДЕО
Крупное ДТП в Сенегале: 38 погибших, более 100 раненых - ВИДЕО
Как минимум, 38 человек погибли в результате столкновения двух автобусов, которое произошло ночью в Сенегале. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Также известно, что свыше 100 человек получили травмы при аварии.
Сообщается, что ДТП произошло недалеко от городов Сиколо и Кафрин, который располагается почти в 250 километрах к юго-востоку от сенегальской столицы Дакар.
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