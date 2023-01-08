Крупное ДТП в Сенегале: 38 погибших, более 100 раненых

Как минимум, 38 человек погибли в результате столкновения двух автобусов, которое произошло ночью в Сенегале. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Также известно, что свыше 100 человек получили травмы при аварии.

Сообщается, что ДТП произошло недалеко от городов Сиколо и Кафрин, который располагается почти в 250 километрах к юго-востоку от сенегальской столицы Дакар.