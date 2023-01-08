https://news.day.az/world/1526549.html Стало известно, сколько граждан Турции совершат Хадж
Стало известно, сколько граждан Турции совершат Хадж
Паломничество в святые места в Саудовской Аравии в 2023 году совершат 83 430 граждан Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил в воскресенье в соцсетях глава Управления по религиозным делам Али Эрбаш.
Хадж в Мекке в этом году смогут совершить и граждане с возрастом выше 65 лет, отметил Эрбаш.
Хадж является одним из пяти столпов ислама, который мусульмане должны совершить хотя бы раз в жизни.
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