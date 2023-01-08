В Эстонии планируют внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих

Глава отдела готовности к кризисам Министерства социальных дел Эстонии Теа Варрак заявила, что в стране готовится к внедрению система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты. Об этом сообщает "МК-Эстония", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 2023 году министерство хочет внедрить более гибкую и удобную систему электронных продуктовых карточек, на которые ежеквартально будет переводиться определенная сумма. Эти деньги человек сможет использовать, самостоятельно выбирая в любом магазине сети, выигравшей государственный тендер, продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению", - сказала она.

Варрак отметила, что раз в квартал будут раздаваться продуктовые карточки на 30 евро.

Чиновник подчеркнула, что с помощью карточки нельзя будет купить табачные изделия, алкоголь и лотерейные билеты.