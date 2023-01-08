https://news.day.az/world/1526580.html В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете
В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете
Неизвестные устроили в воскресенье стрельбу в университете имени Алламе Табатабаи, расположенном в столице Ирана Тегеране.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Tasnim.
По его данным, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Как стало известно, злоумышленники некоторое время преследовали жертву, лицо стрелявшего было закрыто тканевой маской. Идентифицировать нападавших пока не удалось. О причинах, которые могли спровоцировать инцидент, не сообщается.
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