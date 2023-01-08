Швеция присоединится к европейской системе ПВО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе выступления на конференции "Народ и оборона" заявил, что страна планирует присоединиться к европейской системе ПВО, которую страны НАТО договорились создать в прошлом году.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Local Sweden.

"Кристерссон сказал, что Швеция присоединится к инициативе 15 стран по созданию совместной противоракетной обороны, выдвинутой на встрече министров обороны стран НАТО в октябре, под названием "Европейский небесный щит", - сказано в сообщении портала.

Премьер отметил, что Швеция должна внести вклад в НАТО военно-воздушными силами и противовоздушной обороной.