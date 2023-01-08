Италия планирует отправку систем ПВО Украине
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Италия готовит шестой пакет оборонной помощи Украине, правительство согласовывает последние детали.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, глава МИД Италии Антонио Таянии сказал, что Украина может рассчитывать на системы ПВО.

"Мы также обсуждаем с французами совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на общих технологиях Рима и Парижа", - отметил он.