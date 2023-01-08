https://news.day.az/world/1526603.html Сторонники экс-президента Бразилии ворвались в здание парламента - ВИДЕО
Сторонники экс-президента Бразилии ворвались в здание парламента - ВИДЕО
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламент) в столице страны.
Об этом сообщил телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, полиция применила в отношении протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару вооружены палками и бросают в стражей порядка камни.
Участники марша требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность президента 1 января.
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