Главы МИД России, Сирии и Турции могут встретиться в Москве

Министры иностранных дел России, Сирии и Турции могут встретиться в Москве в среду, 11 января.

Об этом сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, к трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, который 4 января посетил Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Согласно достигнутой договоренности, переговоры в Москве должны подготовить почву для саммита с участием президентов РФ, Сирии и Турции, пишет издание.

По его сведениям, ОАЭ предложили площадку для проведения такого саммита. Если трехсторонняя встреча на высшем уровне состоится в Москве, в ней может принять участие высокопоставленный эмиратский представитель, отметила Asharq Al-Awsat.