Полиция Бразилии сбрасывает на протестующих шумовые гранаты с вертолета

Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих в Бразилиа шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Об этом сообщает в воскресенье государственное агентство Agencia Brasil, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, батальон президентской охраны Национальной гвардии и армейские подразделения уже прибыли к президентскому дворцу, куда ранее проникли сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару, требующие пересмотра результатов президентских выборов. Постепенно сотрудники правоохранительных органов также восстанавливают контроль над атакованными вандалами зданиями Федерального верховного суда и парламента.