https://news.day.az/world/1526612.html Китай вывел на орбиту новый спутник
Китай вывел на орбиту новый спутник
Ракета-носитель "Чанчжэн-7A" в понедельник вывела на орбиту спутник "Шицзянь-23", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в 06:00 по Пекинскому времени.
Запущенный аппарат был создан Шанхайской академией космических технологий (SAST) для проведения экспериментов на орбите и испытания технологий.
Этот запуск стал первым для Китая в этом году.
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