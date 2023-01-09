Китай вывел на орбиту новый спутник

Ракета-носитель "Чанчжэн-7A" в понедельник вывела на орбиту спутник "Шицзянь-23", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в 06:00 по Пекинскому времени.

Запущенный аппарат был создан Шанхайской академией космических технологий (SAST) для проведения экспериментов на орбите и испытания технологий.

Этот запуск стал первым для Китая в этом году.