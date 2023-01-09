Премьер Японии начинает турне по странам G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится в понедельник в турне по странам Группы семи (G7).

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, поездка начнется с европейских государств - 9 января Кисида посетит Францию, 10 января запланирован визит в Италию и 11 января - в Великобританию, откуда он отправится в Канаду, где встреча на высшем уровне планируется 12 января, и США, где встреча с президентом Джо Байденом пройдет 13 января.

Главной темой визита, который японский премьер совершает для координации позиций перед майским саммитом в Хиросиме, будет Украина. В частности, планируется подтвердить единство "семерки" в сохранении санкций против России и продолжении поддержки Украины.