https://news.day.az/world/1526645.html В США посетитель кафе застрелил грабителя - ВИДЕО
В США посетитель кафе застрелил грабителя - ВИДЕО
Посетитель кафе в США обезвредил грабителя. Человек в маске размахивал пистолетом и требовал денег. Один из гостей заведения застрелил подозреваемого, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, награбленное разбойником мужчина отдал его жертвам. Полиция Хьюстона разыскала и допросила американца. Убивший преступника не считает себя виновным.
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