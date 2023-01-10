В США посетитель кафе застрелил грабителя

Посетитель кафе в США обезвредил грабителя. Человек в маске размахивал пистолетом и требовал денег. Один из гостей заведения застрелил подозреваемого, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, награбленное разбойником мужчина отдал его жертвам. Полиция Хьюстона разыскала и допросила американца. Убивший преступника не считает себя виновным.