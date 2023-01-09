В Германии предотвращён теракт - ВИДЕО
На западе Германии полиция арестовала двух человек, которым предъявлены обвинения в подготовке теракта с применением химического оружия. Подозреваемые, по данным СМИ, 32-летний выходец из Ирана и его брат.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, предполагается, что они готовили нападение с применением цианида и рицина. В их квартире прошёл обыск - эксперты были в костюмах химической и биологической защиты. В прокуратуре заявили, что в квартире следов ядов не обнаружено, тем не менее, по данным следствия, "доказательства получены".
Причиной готовившегося преступления называют исламистские мотивы. Так или иначе правоохранительные органы пока отказываются от развёрнутых комментариев.
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