Тайвань обнаружил возле острова 57 китайских военных самолетов и 4 корабля

Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня за сутки обнаружило рядом с островом 57 китайских военных самолетов и четыре военно-морских корабля НОАК. Об этом сообщает Taiwan News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, наблюдения за воздушным и морским пространством вокруг Тайваня велись с 6 часов утра 8 января до 6 часов утра 9 января.

Из 57 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) 28 были обнаружены в опознавательной зоне ПВО Тайваня (ADIZ). Среди них серединную линию Тайваньского пролива пересекли шесть истребителей Shenyang J-11, два истребителя Су-30, два истребителя Chengdu J-10 и два разведывательных беспилотника Harbin BZK-005, отмечает тайваньское военное ведомство.

Еще 12 истребителей Shenyang J-16 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 были замечены в юго-западной зоне ПВО Тайваня

Кроме того, два бомбардировщика Xian H-6 и один разведывательный беспилотник Harbin BZK-005 пролетели вдоль юга в юго-западном и юго-восточном секторах ПВО.

Для наблюдения за противником Тайвань поднял в воздух самолеты, задействовал боевые корабли и системы ПВО.

Всего с начала января 2023 года Минобороны Тайваня зафиксировало возле острова 157 военных самолетов и 30 кораблей, отмечает издание.