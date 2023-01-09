В Иране казнят троих человек, убивших полицейских в ходе протестов

В Иране суд вынес приговор в отношении лиц, виновных в гибели 3 сотрудников безопасности в Исфахане во время протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ноябре прошлого года группа лиц напала на людей в районе Хане-Исфахан, застрелив трех полицейских. В отношении 6 человек, которые ранили много человек, был вынесен приговор.

По информации судебной системы Ирана, в отношении трех арестованных лиц суд вынес приговор в виде смертной казни. Приговоренные к смертной казни - это Салех Мирхашими, Меджид Казими и Саид Ягуби.

В отношении трех других лиц суд вынес решение об аресте.