В Австралии заявили о риске потерять суверенитет

Бывший премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл выразил мнение, что покупка у США атомных подводных лодок класса Virginia ("Вирджиния"), анонсированная Канберрой летом 2022 года, ознаменует отказ страны от национального суверенитета. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az.

"В Австралии почти полностью упускается из виду тот факт, что у Канберры не будет возможности эксплуатировать и обслуживать купленные у США атомные подводные лодки без надзора американских ВМС. Это, безусловно, станет отречением от австралийского суверенитета, на которое пошло правительство Скотта Моррисона и которое, по всей видимости, также уже одобрено и принято действующими властями", - заявил Тёрнбулл.