https://news.day.az/world/1526683.html На Техас обрушился тропический шторм - ВИДЕО
На Техас обрушился тропический шторм - ВИДЕО
На американский штат Техас обрушился тропический шторм. Пользователи соцсетей делятся кадрами, на которых вода затапливает улицы и заправки.
Кроме того, местные СМИ публикуют момент попадания молнии в одно из жилых зданий Хьюстона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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