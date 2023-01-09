На Техас обрушился тропический шторм

На американский штат Техас обрушился тропический шторм. Пользователи соцсетей делятся кадрами, на которых вода затапливает улицы и заправки.

Кроме того, местные СМИ публикуют момент попадания молнии в одно из жилых зданий Хьюстона.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.