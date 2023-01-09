ФБР предупреждало Германию об угрозе теракта
ФБР предупреждало Германию об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы. Об этом пишет Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, Бюро сообщило своим коллегам из ФРГ, что подозреваемый 32-летний гражданин Ирана интересовался в сети цианидом и рицином, которые считаются химоружием. Атаку, по предварительной информации, планировалось совершить на Новый год.
Спецслужбы в специальных защитных костюмах задержали иранца и его брата. Из квартиры были изъяты субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения. Позже немецкая генпрокуратура сообщила, что ядовитых веществ обнаружено не было.
Мужчины были задержаны в городе Кастроп-Рауксель в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
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