В Бразилии усилили защиту нефтяных заводов

Бразильская национальная нефтегазовая компания Petrobras увеличила охрану своих нефтеперерабатывающих заводов после информации о возможных протестах с перекрытиями подъездных путей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление нового главы компании, сенатора Жан-Поля Пратеса, назначение которого анонсировал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает Day.Az.

Пор словам Пратеса, для защиты предприятий задействованы службы безопасности компании и правоохранительные органы. При необходимости профильные службы будут вносить изменения в планы оперативного реагирования.