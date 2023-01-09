https://news.day.az/world/1526763.html В Египте выпал снег - ВИДЕО
В Египте выпал снег - ВИДЕО
В египетской провинции Шаркия выпал снег - это редкое явление. Ранее в социальных сетях появились видео покрытых ледяной коркой шоссе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, сотрудники ЖКХ и аварийные бригады дежурят круглосуточно, передает телеканал "Известия". Из-за недавних проливных дождей некоторые улицы столицы Египта перекрыты, временно закрыты тоннели.
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