В Египте выпал снег
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В египетской провинции Шаркия выпал снег - это редкое явление. Ранее в социальных сетях появились видео покрытых ледяной коркой шоссе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, сотрудники ЖКХ и аварийные бригады дежурят круглосуточно, передает телеканал "Известия". Из-за недавних проливных дождей некоторые улицы столицы Египта перекрыты, временно закрыты тоннели.