https://news.day.az/world/1526790.html Названа дата первого полета национального истребителя Турции
Названа дата первого полета национального истребителя Турции
Первый полет национального истребителя Турции состоится в конце 2023 года.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор аэрокосмической компании (TUSAŞ) Темель Котиль.
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