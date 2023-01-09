Названа дата первого полета национального истребителя Турции

Первый полет национального истребителя Турции состоится в конце 2023 года.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор аэрокосмической компании (TUSAŞ) Темель Котиль.

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