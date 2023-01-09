Принц Гарри об отношении к смерти принцессы Дианы

Британский принц Гарри в интервью телеканалу CBS рассказал, что десять лет жил с мыслью о том, что его мать, принцесса Диана, не погибла в автокатастрофе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гарри, смириться с реальностью трагедии он смог только после ознакомления с материалами следствия, включая фотографии. В 23 года он повторил на автомобиле последний маршрут матери по улицам Парижа.

Мысли о фиктивной смерти Дианы были у брата Гарри, наследного принца Уильяма, отметил принц. Он отмечает, что оба рассматривали возможность возобновления расследования. Также Гарри рассказал, что преодолеть травму ему помогла служба в Афганистане и психоделические наркотические вещества.