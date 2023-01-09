Европа решила проблему прохождения отопительного сезона

Европа практически решила проблему прохождения отопительного сезона. Благодаря аномально теплой погоде в ноябре и начале января страны Евросоюза (ЕС) смогли сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Отмечается, что цены на газ вернулись к показателям годичной давности в начале 2023 года, упав до 780 долларов за тысячу кубометров. Еще одной причиной падения цен названо увеличение выработки ветрогенерации.

Сокращение поставок из России не оказало никакого влияния на динамику цен на газ в Европе, поскольку доля российского трубопроводного газа в европейском потреблении сейчас составляет лишь около четырех процентов, пишет газета.