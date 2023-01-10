В Швеции решили возобновить воинскую обязанность

Правительство Швеции решило возобновить гражданскую воинскую обязанность, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Шведские власти вернут гражданскую службу по призыву, чтобы усилить обороноспособность страны. Отмечается, что Стокгольм обязался увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.

Помимо этого, начнется обучение для людей, которых попросят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон добавил, что такой сценарий в то же время даст возможность обучиться призывникам, которые не желают проходить военную подготовку.

"Опыт Украины дает очень четкую картину, поскольку службы экстренной помощи сталкиваются с серьезным давлением в своей работе по защите гражданского населения. Учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности", - отметил он.