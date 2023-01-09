В Армении гонят в окопы женщин, пытающихся покинуть страну

Особенность нашего, мужского армянского стыда, в том, что нам должно быть неловко от их не слишком достойного поведения. Хоть и далеко еще до Международного женского дня, целых два месяца, некоторые последние события заставили меня задуматься на тему положения прекрасного пола в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье армянского военного аналитика Самвела Оганесяна.

"На неделе пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арам Торосян проинформировал армян, а вместе с нами и весь остальной мир, что в Минобороны Армении обсуждается вопрос о добровольном прохождении лицами женского пола срочной воинской службы...На это, в частности, указывали Премьер-министр Пашинян и Секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Да и эксперименты супруги Премьера - Анны Акопян с женскими отрядами "Эрато" тоже хорошо помнят...Что могу сказать? То, что неправильно всё это... Теперь женщин, по сути, гонят в окопы", - сетует Оганесян.

Как видим, армянский аналитик признает, что его народ находится в позорном положении. Он подтверждает, что у мужчин в Армении отсутствует чувство гордости. О нынешнем состоянии армянской армии мы писали ранее и, видимо, статья попала в цель. По крайней мере, в Ереване больше не могут игнорировать приведенные нами факты.

В свою очередь, эксперт в сфере информационной безопасности Самвел Мартиросян рассказал о позоре армянских мужчин и распутной жизни женщин: "В последнее время с гражданками нашей страны участились неприятности, связанные с интернет-мошенничеством. Аферисты выманивают у армянок деньги. Причем мошенники "разводят" молодых соотечественниц, используя "амурные" технологии. И обиден тут не столько факт "кидалова", сколько факт того, что наши девушки в свободное время зависают на сайтах знакомств, ища счастья в личной жизни отнюдь не в Армении".

Мартиросян уточнил, что "с незамужними женщинами связываются неизвестные, выдавая себя в основном за офицеров, служащих в Сирии или Ираке, американской, британской, шотландской или какой-либо другой армии".

"Их не интересуют наши офицеры, которые остаются зачастую бедными, не имеющими своего угла. Их, увы, интересуют выходцы из более успешных стран и регионов. Получается, что мы вынуждены лишаться наших "священных сосудов", отдавать их кому-то другому?

А всё потому, что в Армении не остается, что называется, "качественного" мужского капитала - молодых мужчин, которые имеют свое жилье, постоянный доход, которые бы могли гарантировать своей возлюбленной, что созданная ими семья будет устойчива, что они смогут прокормить её. Женщина должна знать, что её мужчина рядом, что отец будет с детьми каждый вечер, а не будет наведываться из России раза два в году", - жалуется эксперт.

Фактически, Мартиросян признал, что армянские мужчины бессовестны. Из его заявления можно сделать вывод, что армянским девушкам наплевать на своих мужчин и предпочитают флиртовать с иностранцами. На самом деле и Ованнисян, и Мартиросян опомнились поздно. Потому что на протяжении всей истории армяне подкладывали своих девушек мужчинам из других стран, оправдывая это гнусное поведение "продвижением" страны. "Духовная мать" армян Ким Кардашьян - яркий тому пример.