Китай договорился с Австралией о поставках угля

Китай увеличивает добычу угля и договорился с Австралией о его поставках, что частично заменит Китаю российское топливо. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китай ввел неофициальный запрет на импорт угля из Австралии в 2020 году в связи с недовольством позицией австралийских властей насчет происхождения COVID-19. В конце 2022 года на фоне энергокризиса и прихода к власти в Австралии нового правительства отношения двух стран улучшились.

По данным агентства, для Китая замена австралийского угля российским, индонезийским и монгольским происходила с проблемами. В 2021 году в Китае наблюдались массовые отключения электричества, притом, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом нужно было корректировать расчеты на собственную добычу.