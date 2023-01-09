В Банке Англии предупредили о возможном росте инфляции

Установление потолка цен на российские энергоносители может привести к тому, что другие виды инфляции будут расти. Об этом заявила член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн, передает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ограничение цен на энергоносители может спровоцировать рост инфляции в других секторах экономики. Установление предельных цен на нефть и газ позволит переориентировать расходы на остальную часть потребительской корзины", - отметила Манн.

По ее словам, такая инфляция будет куда выше, чем если бы она была спровоцирована ростом цен на товары. При этом неизвестно что будет с ценами, если ограничения будут сняты и придет ли инфляция в нормальное состояние.

Банк Англии с декабря 2021 года уже девять раз поднял процентные ставки на форе рекордной за последние 40 лет инфляции в размере 11,1%. Последнее повышение до 3,5% произошло 15 декабря 2022 года.