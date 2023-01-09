Принц Гарри и Меган Маркл не собираются отказываться от королевских титулов
Принц Гарри выразил уверенность, что он и его супруга Меган Маркл не лишатся королевских титулов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В преддверии выхода своей книги мемуаров "Запасной" принц Гарри дал часовое интервью журналисту Андерсону Куперу. На вопрос ведущего о том, почему он и Меган не отказались от своих титулов, Гарри ответил: "И что это изменит?"
На что Андерсон отметил, что пару неоднократно упрекали в том, что несмотря на их отъезд в США, они продолжают предъявлять претензии к членам королевской семьи.
"Каждый раз, когда я пытался сделать это в частном порядке, происходили брифинги, утечки и подбрасывание историй против меня и моей жены. Знаешь, семейный девиз - никогда не жалуйся, никогда не объясняй. Но это всего лишь девиз, который не работает", - заявил на это Гарри.
Герцоги Сассекские объявили, что собираются отказаться от королевских обязанностей 8 января 2020 года. В совместном заявлении они написали, что пришли к такому решению после "многих месяцев размышлений и внутренних обсуждений".
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