Безработица в еврозоне оказалась рекордно низкой

Безработица в странах еврозоны по итогам ноября составила рекордно низкие 6,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза, на которые ссылается "Интерфакс", передает Day.Az.

Для сравнения, в ноябре 2021 года безработица в регионе составляла 7,1 процента. В целом количество безработных в регионе в позапрошлом месяце сократилось на две тысячи человек по сравнению с октябрем и составило 10,849 миллиона. Это тоже оказалось рекордно низким значением с момента начала подсчетов в 1995-м.