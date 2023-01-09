https://news.day.az/world/1526842.html Безработица в еврозоне оказалась рекордно низкой
Безработица в еврозоне оказалась рекордно низкой
Безработица в странах еврозоны по итогам ноября составила рекордно низкие 6,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза, на которые ссылается "Интерфакс", передает Day.Az.
Для сравнения, в ноябре 2021 года безработица в регионе составляла 7,1 процента. В целом количество безработных в регионе в позапрошлом месяце сократилось на две тысячи человек по сравнению с октябрем и составило 10,849 миллиона. Это тоже оказалось рекордно низким значением с момента начала подсчетов в 1995-м.
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