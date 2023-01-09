Япония поделится с Европой технологиями по борьбе с программами-вымогателями

Власти Японии рассказали о готовности поделиться с европейскими странами технологиями, которые были разработаны для борьбы с программами-вымогателями, сообщает газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что японской полиции с апреля удается успешно справляться с устранением последствий атак подобных программ на три компании. Отмечается, что программы были успешно удалены, а зашифрованные данные восстановлены.