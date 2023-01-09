https://news.day.az/world/1526898.html Япония поделится с Европой технологиями по борьбе с программами-вымогателями
Япония поделится с Европой технологиями по борьбе с программами-вымогателями
Власти Японии рассказали о готовности поделиться с европейскими странами технологиями, которые были разработаны для борьбы с программами-вымогателями, сообщает газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что японской полиции с апреля удается успешно справляться с устранением последствий атак подобных программ на три компании. Отмечается, что программы были успешно удалены, а зашифрованные данные восстановлены.
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