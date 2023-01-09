Жители Франции столкнулись с резким скачком цен на воду

Во Франции местные жители столкнулись с резким скачком цен на воду из-за увеличения стоимости энергоресурсов. Об этом сообщает телеканал France 3, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все дело в системах водоочистки, потребляющих много дорогого электричества, и повышении цен на сырье вроде хлора и активированного угля", - пояснили журналисты.

По словам генерального директора Центра информации о воде Мариллис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла €4,3 - один евро в день на семью.

"Эти тарифы в некоторых местах выросли, и повышение составило от 5 до 60 процентов", - заявила она.