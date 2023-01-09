В Босфоре установят датчики измерения выбросов проходящих через пролив судов

Турция в этом месяце приступит к реализации рассчитанного на два года проекта измерения уровня вредных выбросов судов, которые следуют через Босфор. Проект разработан Институтом морских наук и управления при Стамбульском университете в сотрудничестве с Национальным исследовательским фондом Южной Кореи, его реализация поддержана Советом Турции по научно-техническим исследованиям, сообщило в понедельник Anadolu Agency, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам директора Института морских наук Джема Газиоглу, на первом этапе в различных местах Босфора, через который ежегодно проходят порядка 40 тыс. судов, будут установлены датчики. "Мы разместим в разных точках датчики, которые смогут измерить уровень выбросов после прохода судов", - сказал он, добавив, что в институте адаптировали под нужды Турции систему, которая успешно применяется в Южной Корее.

"Разработанная ими система применялась к судам на естественных водных путях, где нет урбанизации. Мы говорим о городе, в котором проживают почти 15 млн человек, поэтому необходимо отличить выбросы от движения автотранспорта и прохода кораблей через пролив. Мы проделали некоторую теоретическую работу, будем применять ее на практике", - сказал ученый.