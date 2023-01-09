Байден объявил режим ЧС в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии по причине шторма в штате, начавшегося 8 января. Об этом говорится на сайте американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали в Белом доме, Байден объявил режим ЧС и "распорядился о федеральных мерах поддержки" по причине "чрезвычайных условий из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней".

Отмечается, что президент поручил Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий и предоставить помощь для спасения жизней людей и защиты их собственности.