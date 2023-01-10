Норвегия запланировала увеличение добычи нефти

По итогам текущего года объемы добычи нефти в Норвегии увеличатся на 6,9% и достигнут отметки 2,02 млн баррелей в сутки. К 2025 году уровень намерены повысить более чем в два раза - до 4,3 млн баррелей в день, сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Норвежского директората нефти (NPD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основной вклад в резкий рост добычи данного природного сырья в скандинавской стране должны внести запасы нефти на месторождении Johan Sverdrup. В декабре 2022 года в Северном море была запущена вторая фаза этого проекта, а в августе началась добыча на месторождении Nova, говорится в материале.

Общий объем инвестиций в нефтегазовую отрасль Норвегии по итогам прошлого года составил около 300 млрд норвежских крон ($30 млрд). Этот фактор в совокупности с более длительной работой старых месторождений должен позволить увеличить суточную добычу нефти в стране, уточняется в заметке.