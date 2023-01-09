Принц Гарри назвал своего настоящего отца

Принц Гарри опроверг в своих мемуарах слухи, согласно которым его настоящим отцом был не будущий король Карл III, а любовник принцессы Дианы, майор Джеймс Хьюитт. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Independent.

По словам Гарри, он не может быть сыном Хьюитта, поскольку тот познакомился с Дианой уже после его рождения. Истинным поводом для сплетен принц назвал "рыжие волосы Хьюитта" и "садизм". Чарльз, по его утверждению, знал о слухах и даже шутил, что не уверен, правда ли он его отец.

"Читателям таблоидов нравилась идея, что младший сын принца Чарльза в действительности ему вовсе не сын, - пишет Гарри в книге. - По какой-то причине эта "шутка" им никогда не надоедала". Дело дошло до того, что репортеры пытались украсть пробы его ДНК и самостоятельно проверить его родство с королевской семьей.