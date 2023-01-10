Пентагон оценил намерения Беларуси вступить в конфликт в Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона, оценивая готовность Белоруссии вступить в конфликт в Украине на фоне предстоящих совместных летно-тактических учений с Россией, рассказал, что в США в настоящее время не видят подобных намерений у Минска, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы знаем, что Россия и Беларусь собираются провести совместные учения", - заявил представитель американского оборонного ведомства, отметив, что Пентагон не наблюдает признаков наличия у Беларуси намерений стать одной из сторон конфликта в Украине.