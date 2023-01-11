Соратника Трампа вызвали в суд

Бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани вызвали в суд в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Руди Джулиани, близкий соратник Дональда Трампа, участвовавший в усилиях по срыву президентских выборов 2020 года, получил повестку в суд для дачи показаний и предоставления документов федеральному жюри в Вашингтоне", - пишет издане.

Отмечается, что Джулиани получил повестку из прокуратуры в ноябре, еще до того, как Джек Смит был назначен на должность специального советника для контроля расследования дела экс-лидера США и штурма Капитолия. При этом неизвестно, какого рода показания он должен будет предоставить.