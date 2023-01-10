Изменение климата - это общая проблема человечества

Турция вносит посильный вклад в глобальные шаги по борьбе с изменениями климата и устранением последствий природных катаклизмов. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам экологической международной конференции, организованной по инициативе Пакистана и ООН, в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер подчеркнул, что изменение климата и его последствия - общая проблема человечества, которая требует от всех стран совместных шагов.

Эрдоган напомнил, что Турция в течение всей истории поддерживала дружественный народ Пакистана в трудные для этой страны дни, в том числе на фоне природных бедствий.

В качестве примера, президент Турции напомнил о наводнениях и сходах селевых потоков в Пакистане последних месяцев, в ответ на что, из Турции было послано 15 самолетов и 13 ж/д составов с более чем 7500 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, из Турции в Пакистан было отгружено 2 судна с 1630 тоннами гумпомощи.

Возвращаясь к проблемам экологии, с которыми столкнулось человечество в последний период, президент Турции отметил, что катаклизмы подчеркивают необходимость больших совместных шагов.