В Берлине, Париже, Брюсселе и Лондоне вызвали послов Ирана
Внешнеполитические ведомства Германии, Франции, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей (EEAS) в понедельник вызвали иранских послов в связи с вынесением смертных приговоров участникам недавних протестов в стране, передает Day.Az со ссылкой на европейские СМИ.
В частности, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что вызвала посла Ирана, чтобы высказать ему строгое осуждение в связи со смертными приговорами.
Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, отметила, что заявила послу о том, что такие смертные казни повлекут серьезные последствия.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также выразил осуждение послу Ирана.
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