В Чехии в 2022 году потребление газа сократилось

Потребление газа в Чехии в 2022 году сократилось на 19%. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Республике в прошлом году успешно удавалось реализовывать программу экономии газа. Лишь в январе и мае ежемесячный показатель экономии этого вида энергетического сырья в годовом выражении был ниже 10%.

Одновременно, согласно агентству, в Чехии в прошлом году снизилось потребление электричества - на 2% в годовом выражении. Между тем в республике на 1,9% увеличилось производство электричества из экологически чистых возобновляемых источников - от электростанций, работающих на энергии Солнца, воды и ветра. Они выработали 7% электроэнергии, использованного национальными потребителями.

В Чехии эффективно экономить потребление энергии позволили введенные властями на фоне энергетического кризиса меры защиты национальных потребителей и теплая для центральноевропейского климата погода последних месяцев 2022 года. Так, например в канун католического Рождества, республика использовала на 22% газа меньше, чем в тот же день в течение предыдущих пяти лет.