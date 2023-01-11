В Британии рассказали о нехватке вооружений и солдат в армии

Состояние британской армии не позволяет Соединенному Королевству претендовать на статус мировой державы, способной оказывать военно-политическое влияние в различных частях света, заявил колумнист газеты The Times Макс Гастингс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в Вооруженных силах (ВС) Великобритании не хватает боевой техники и солдат. Эксперт рассказал, что эффективность Военно-воздушных сил (ВВС) оставляет желать лучшего, а британская промышленность не может обеспечить флот новыми кораблями.

Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International показывают слабые результаты в вопросе передачи своей продукции на вооружение армии, уточнил он. Из-за этого для закупок танков нового поколения Challenger 3 Лондон обратился к немецкой компании Rheinmetall, а противотанковые ракетные комплексы NLAW производятся французской группой Thales.

Гастингс посоветовал Лондону увеличить расходы на оборону. По его мнению, британские военные должны продемонстрировать своим европейским союзникам готовность играть ведущую роль в обеспечении безопасности в Старом Свете. Колумнист считает, что власти на протяжении нескольких десятилетий не уделяли должного внимания сфере обороны.