В Amazon задумались о возвращении Безоса на пост гендиректора компании

Некоторые сотрудники Amazon призывают к возвращению основателя компании Джеффа Безоса в качестве генерального директора после массовых увольнений и падения курса акций.

Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сотрудники Amazon в рабочих чатах в мессенджере Slack сначала выражали недовольство из-за сокращений. После этого несколько работников предложили Безосу вернуться, чтобы решить проблемы американского техногиганта.

"Очевидно, что даже Энди не в безопасности", - написал один из сотрудников, имея в виду Энди Джесси, который сменил Безоса на посту генерального директора в июле 2021 года.

Затем работник добавил ссылку на статью CNBC, в которой предсказывалось, что Безос может вернуться в качестве главы техногиганта в 2023 году. "Он должен прийти, он лучший", - написал еще один сотрудник в ответ.