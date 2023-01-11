https://news.day.az/world/1527029.html Армия США закупила системы защиты от дронов
Армия США закупила системы защиты от дронов
Пентагон закупил системы борьбы с беспилотными авиационными средствами (C-UAS) компании Leonardo DRS в рамках развития программы интегрированной системы поражения (M-LIDS). Об этом сообщает Defense Industry Daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в соответствии с соглашением, компания предоставит машины кинетического поражения и соответствующие запасные части для перехвата небольших беспилотных летательных аппаратов с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
Общая сумма контракта составляет около $60 млн.
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