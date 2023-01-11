Армия США закупила системы защиты от дронов

Пентагон закупил системы борьбы с беспилотными авиационными средствами (C-UAS) компании Leonardo DRS в рамках развития программы интегрированной системы поражения (M-LIDS). Об этом сообщает Defense Industry Daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в соответствии с соглашением, компания предоставит машины кинетического поражения и соответствующие запасные части для перехвата небольших беспилотных летательных аппаратов с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Общая сумма контракта составляет около $60 млн.