Армия США закупила системы защиты от дронов
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Пентагон закупил системы борьбы с беспилотными авиационными средствами (C-UAS) компании Leonardo DRS в рамках развития программы интегрированной системы поражения (M-LIDS). Об этом сообщает Defense Industry Daily,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в соответствии с соглашением, компания предоставит машины кинетического поражения и соответствующие запасные части для перехвата небольших беспилотных летательных аппаратов с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Общая сумма контракта составляет около $60 млн.