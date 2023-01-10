В Японии заявили об уничтожении 100 тысяч кур

Японское министерство сельского хозяйства заявляет о новой вспышке птичьего гриппа, которая зафиксирована в префектуре Миядзаки, где начато уничтожение около 100 тыс. кур, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что вокруг фермы в городе Каваминами ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

С учетом последней вспышки, по последним данным ведомства, число уничтоженных птиц в Японии в этом сезоне из-за птичьего гриппа превысило отметку в 10 млн, что являлось антирекордом.