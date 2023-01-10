Пассажирку зажало в салоне после ДТП на Сахалине

На Сахалине спасателям пришлось деблокировать пассажирку Toyota Land Cruiser. Женщину зажало в салоне после ДТП. Кадры спасательной операции появились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Женщина без сознания. Состояние тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин".

По данным авторов канала, Toyota Land Cruiser двигался со стороны Охотского. Водитель попытался совершить обгон, но не смог из-за самосвала, который ехал по встречной полосе.

"Джип врезался в Toyota RAV4, тот от удара вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Затем Land Cruiser откинуло на большегруз", - говорится в сообщении.

Помимо пассажирки Toyota Land Cruiser, травмы получил водитель Toyota RAV4.

Официальных данных пока нет.