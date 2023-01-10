США создадут в Японии подразделение быстрого реагирования Корпуса морской пехоты для защиты отдаленных островов Сэнкаку на юго-западе Японии, на которые претендует Китай. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на дипломатические источники Японии и США, передает Day.Az.

Marine Littoral Regiments (MLR), которые состоят из 1,8-2 тыс. морских пехотинцев, способны перебрасывать десантные группы на необитаемые отдаленные острова и создавать там плацдармы поддержки военных кораблей США и их союзников.

По данным издания, решение о создании подразделения было принято на фоне активности ВМС КНР в Восточно-Китайском море. Ожидается, что американские военные разместятся в префектуре Окинава.

План создания военной базы будет обсуждаться на встрече по вопросам безопасности "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны Японии и США, которая состоится 11 января в Вашингтоне, сообщили источники издания.

При этом размещение американских военных в Окинаве может вызывать негативную реакцию местных жителей, поскольку на территории префектуры расположено около 70% американских военных объектов, развернутых в Японии.

В дополнение к окинавскому подразделению администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность создания еще одного MLR на острове Гуам.

В марте командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что создало MLR на Гавайях.