Кейт Миддлтон расстроена обвинениями принца Гарри
Принцесса Уэльская очень расстроена обвинениями, выдвинутыми против нее принцем Гарри в его мемуарах "Запасной". Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", Том Бауэр рассказал журналистам издания, что Кейт Миддлтон "возмущена и обижена" тем, как герцог Сассекский выставил ее в своей автобиографической книге.
"Все нападки Гарри на Кейт бессмысленные и позорные. Все это просто невероятно! Кейт очень обижена на него", - прокомментировал ситуацию Том Бауэр.
В "Запасном" Гарри подробно описывает прохладные отношения между своей женой Меган Маркл и супругой старшего брата Уильяма Кейт Миддлтон. В частности, Гарри подробно описал неприятный эпизод с платьями подружек невесты, когда Кейт, якобы, довела Меган до слез.
На прошлой неделе источник во дворце сообщил журналистам Page Six, что члены королевской семьи не намерены комментировать обвинения принца Гарри.
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