https://news.day.az/world/1527124.html Турция успешно испытала новый беспилотник
Турция успешно испытала новый беспилотник
Турецкая компания "Байкар" успешно провела испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета и посадки "Байрактар".
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Было отмечено, что испытания беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой на рабочей высоте 8 000 футов были успешно завершены.
Впервые анонсированный турецкой компанией "Байкар" в 2019 году, БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой способен также выполнять задачи в рамках разведывательных миссий.
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